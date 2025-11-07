Στην Έδεσσα ο Βρετανός αστυνομικός Alex Williams που ταξιδεύει με το ποδήλατό του σε όλο τον κόσμο

Γνωρίζεται ότι στις 3 Νοεμβρίου έφτασε στην περιοχή μας ο Βρετανός συνάδελφος, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Μ. Βρετανίας, κ. Alex Williams, ο οποίος υπηρετεί στην Αστυνομία του Λονδίνου. Η επίσκεψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μακροχρόνιας περιοδείας του με ποδήλατο, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο από τη Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό να ταξιδέψει σε πολλές χώρες και να γνωρίσει τον τρόπο αστυνόμευσης σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας μια ξεχωριστή δράση με την ονομασία “The Cycling Detective”.

Ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 και διανύοντας περίπου 450 με 500 χιλιόμετρα την εβδομάδα, ο κ. Williams διέσχισε τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την Αυστρία, την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία, φτάνοντας τελικά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, σκοπεύει να μεταβεί στην Κύπρο και κατόπιν να συνεχίσει το ταξίδι του διασχίζοντας όλες τις ηπείρους του πλανήτη.

Ανταποκρινόμενη στην εκφρασθείσα επιθυμία του να γνωρίσει συναδέλφους και να ενημερωθεί για τις δράσεις τόσο των κατά τόπους Ενώσεων της I.P.A. όσο και για τη δομή και λειτουργία των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών, η Τοπική μας Διοίκηση υποδέχθηκε και φιλοξένησε τον κ. Williams στις 3 και 4 Νοεμβρίου, ικανοποιώντας ευχαρίστως το αίτημά του και υπηρετώντας πρωτίστως την αρχή που πρεσβεύει η Ένωσή μας:

SERVO PER AMIKECO

(Υπηρετώ δια της Φιλίας)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Η Γραμματέας

Μαρία Γκιαβουροπούλου