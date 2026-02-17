Στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής

Την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κ. Άννα Μαρία Παπαδημητρίου συνάντησε χτες ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Μαγνησίας κ. Αθανάσιος Κουλούρης, στο γραφείο της στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας.

Κατά τη συνάντηση, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε, έγινε συζήτηση επί των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και τη συνέχιση της αρμονικής συνεργασίας της Αστυνομίας με τους παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, με στόχο «τη συνεχή αναβάθμιση του αστυνομικού έργου, το οποίο χάρις στις ακούραστες προσπάθειες των προκατόχων του κ. Κουλούρη είναι σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο».

«Το πλούσιο υπηρεσιακό βιογραφικό του Αστυνομικού Διευθυντή και η προσωπικότητά του, που είναι γνωστή στην τοπική κοινωνία από την υπηρεσία του σε σημαντικές θέσεις της Αστυνομίας, εγγυώνται την άριστη αστυνόμευση στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων», επισημάνθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη.

