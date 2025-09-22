Στην 111 Πτέρυγα Μάχης ο Αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας – Πέταξε με μαχητικό F-16

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Σμήναρχος (Ι) Νικόλαος Κολιοφώτης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συνομίλησε με το προσωπικό της 111ΠΜ, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 Block 50 σε διαμόρφωση Viper, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί βασικό στόχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ συμμετείχε σε πτήση σχηματισμού αεροσκαφών F-16, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 347 Μοίρας «Περσέας».

