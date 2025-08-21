Στιγμές τρόμου στην Ε.Ο Κορίνθου – Τριπόλεως: «Λαμπάδιασε» αυτοκίνητο εν κινήσει - ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 21/8 στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος της Νεμέας, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr ο οδηγός, που κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο, αντιλήφθηκε καπνούς να βγαίνουν από το όχημα και με γρήγορες κινήσεις κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο και να βγει έγκαιρα, γλιτώνοντας από θαύμα.

Μέσα σε λίγα λεπτά το όχημα παραδόθηκε ολοσχερώς στις φλόγες, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο για την κατάσβεση.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, το Ι.Χ. κάηκε ολοσχερώς.