Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο

Στο Τόκιο θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου. Εκεί αθλητές και αθλήτριες θα δώσουν «μάχες» για κορυφές και διακρίσεις. Πέρα από τις επιδόσεις, όμως, το κίνητρο είναι και οικονομικό.

Η διοργάνωση θα λάβει χώρα από 13 έως 21 Σεπτεμβρίου στην Ιαπωνία. Μέρος θα λάβουν πάνω από 2.000 αθλητές από 200 χώρες περίπου. Για όσους κατορθώσουν να μπουν στην οκτάδα των αγωνισμάτων, προβλέπονται χρηματικά έπαθλα. Αυτά θα φτάσουν συνολικά τα 8.498.000 δολάρια.

Τα έπαθλα των ατομικών αγωνισμάτων (τα χρήματα είναι σε δολάρια):

1ος 70.000

2ος 35.000

3ος 22.000

4ος 16.000

5ος 11.000

6ος 7.000

8ος 5.000

