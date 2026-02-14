Στη νεοσυσταθείσα Διοίκηση Κέντρων Μονάδων Εφοδιασμού Στρατού ο Ν. Δένδιας - ΦΩΤΟ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Δημήτριο Χούπη τη νεοσυσταθείσα Διοίκηση Κέντρων Μονάδων Εφοδιασμού Στρατού (ΔΙΚΕΜΣ) στον Καρέα Αττικής.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Περιηγήθηκα στα στρατιωτικά πρατήρια του ΚΕΜΣΑ (τροφίμων- πολυκατάστημα- καυσίμων).

Ενημερώθηκα για την πρόοδο στην επίτευξη του στόχου μας να είναι το καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας κατά 20% - 23% φθηνότερο από τις αντίστοιχες τιμές των σούπερ μάρκετ της αγοράς».