Στη ΜΕΘ οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ένας 22χρονος μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του στα Χανιά, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο νεαρός άνδρας φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Απο το τροχαίο τραυματίστηκε επίσης σοβαρά, ένας ακόμα άνδρας που οδηγούσε μηχανή και μεταφέρθηκε κι εκείνος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων,

Το τροχαίο έγινε όταν συγκρούστηκαν οι δύο μηχανές μεταξύ τους και δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα, λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

