Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται δύο παιδιά με γρίπη, 3 και 6 χρόνων – Το ένα διασωληνωμένο

Δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, νοσηλεύονται με γρίπη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, με το δεύτερο να είναι διασωληνωμένο.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, παρατηρείται ραγδαία αύξηση των προσελεύσεων και των εισαγωγών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαϊα Κυριακού λόγω της γρίπης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις στις εφημερίες και εισάγονται για νοσηλεία περισσότερα από 50. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%.