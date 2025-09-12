Στη φυλακή ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες

Ο ηγούμενος σκόπευε να πουλήσει και τις τοιχογραφίες της Μονής, ενώ υποστήριξε ότι οι εικόνες ήταν κληρονομιά της οικογενείας του.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα Αχαΐας, ο βοηθός του και άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας που επιχειρούσε να πουλήσει, βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το «ιερό κύκλωμα» των Καλαβρύτων το οποίο προσπάθησε να πουλήσει κειμήλια έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού.

Οι έξι συλληφθέντες πέρασαν χθες το κατώφλι του ανακριτή, απολογούμενοι για τις κατηγορίες της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, αρνούμενοι ωστόσο τα όσα τους αποδίδονται.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν πάρει περί τα 250.000 ευρώ από κοινοτικά κονδύλια και πόρους του δημοσίου για να αναπαλαιώσουν τοιχογραφίες και αυτό αφορούσε στα 433 τ.μ. έκταση.

Ο ηγούμενος έτσι σκέφτηκε να πουλήσει ένα μέρος από τις τοιχογραφίες λέγοντας ότι έχει καταρρεύσει ο τοίχος ή η οροφή του μοναστηριού – της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου – ώστε να τα πουλήσει.

Το μπρούτζινο άγαλμα της Αρτέμιδας που θα πουλούσε επίσης ο ηγούμενος, δεν έχει βρεθεί ενώ έχουν σηκωθεί drones από την αστυνομία ώστε να βρεθεί. Ο ηγούμενος δεν μιλά και ισχυρίζεται ότι τα ευρήματα είναι κληρονομιά της οικογένειάς του.

