Στη φυλακή ο αστυνομικός και συγκατηγορούμενοί του στην υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 38χρονος αστυνομικός του τμήματος Νέας Ιωνίας και έξι συγκατηγορούμενοί του, στην δικογραφία που σχηματίστηκε για την δράση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ο αστυνομικός, ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκε ότι συμμετείχε στο κύκλωμα, ισχυριζόμενος ότι είναι περιστασιακός χρήστης κοκαΐνης. Όσον αφορά τα χρήματα, περισσότερα από 600.000 ευρώ, που εμφανίζονται σε διάστημα εννέα μηνών σε λογαριασμούς του, το αιτιολόγησε λέγοντας πως οφείλεται σε οικογενειακά εισοδήματα:

«Είχα μερίδιο σε κομμωτήριο και διαμέρισμα airbnb. Έχω δικαιολογήσει στις δικαστικές αρχές όλες τις συναλλαγές μου στο 100% και δεν είναι καμία παράνομη» είπε.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν επίσης ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος αλλά και η σύζυγός του. Ο κατά την δικογραφία επικεφαλής της ομάδας, αρνήθηκε την οποιαδήποτε συμμετοχή του, λέγοντας πως είναι χρήστης ναρκωτικών και θύμα ναρκεμπόρων.

Με άρνηση των κατηγοριών απολογήθηκε και η σύζυγός του, η οποία δήλωσε πως δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με ναρκωτικές ουσίες.

Άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι ως μέλη της ομάδας οδηγούνται στην φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με όρους.

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται για ακόμη έναν κατηγορούμενο.