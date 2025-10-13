PoliceNET of Greece logo
Στη φυλακή ο 43χρονος για την σφοδρή επίθεση με πιρούνι κατά της εγκύου συντρόφου του

16:19 | 13/10/2025

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 43χρονος άνδρας από την Γεωργία, που κατηγορείται για την σφοδρή επίθεση με πιρούνι σε βάρος της εγκύου συντρόφου του, την οποία τραυμάτισε πολύ σοβαρά

Ο 43χρονος που κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και δύο πλημμελήματα, φέρεται να μην έδωσε εξηγήσεις για όσα του καταλογίζονται, αρνούμενος να απαντήσει στην ανακρίτρια και εν συνεχεία στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπεράσπιση του κατηγορούμενου ζήτησε την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενη προβλήματα και ακούσιες νοσηλείες σε ψυχιατρικό ίδρυμα του 43χρονου.

