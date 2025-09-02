Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 36χρονος θεωρούμενος ως στενός συνεργάτης του αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης γνωστού ως «Έντικ»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα ο 36χρονος, που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στον Ασπρόπυργο και κατηγορείται ως μέλος συμμορίας λαθρεμπορίας τσιγάρων και στενός συνεργάτης του θεωρούμενου ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης, γνωστού ως «Έντικ», που διαφεύγει στο Ντουμπάι.

Ο 36χρονος, αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με πλούσια δράση και άλλα αδικήματα, αρνήθηκε κατά την απολογία του οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση και υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τον «Έντικ», ούτε κάποιον άλλον από την υπόθεση.

Στον κατηγορούμενο αποδίδεται ρόλος επιθέσεων και ξυλοδαρμών κατά αντίπαλων ομάδων, ενώ από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει συμμετοχή του σε εκβιασμούς.