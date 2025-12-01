Στη φυλακή η μητέρα της 14χρονης που εμφανίστηκε στο Α.Τ. Μενιδίου με νεκρό έμβρυο – Τι βρήκε ο ιατροδικαστής

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 35χρονη μητέρα της 14χρονης, η οποία εμφανίστηκε πριν από τρεις ημέρες με ένα νεκρό έμβρυο στο Αστυνομικό Τμήμα του Μενιδίου καταγγέλλοντας ότι απέβαλε μετά από τον ξυλοδαρμό της από τη μητέρα της.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση της 35χρονης με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Σε βάρος της είχε ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για πρόκληση διακοπής κύησης.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι ο ιατροδικαστής κ. Κούβαρης διαπίστωσε κατά την εξέταση που έκανε ότι η 14χρονη ήταν ενός μηνός έγκυος. Το έμβρυο ήταν τριών γραμμαρίων.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η ανήλικη εμφανίστηκε πριν από τρεις ημέρες στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας του Μενιδίου και κατήγγειλε ότι η μητέρα της την ξυλοκόπησε ενώ βρισκόταν στο σπίτι του συντρόφου της στον Ασπρόπυργο. Η 14χρονη είχε φύγει εδώ και καιρό από το σπίτι της οικογένειάς της για να πάει να ζήσει μαζί με το σύντροφό της.

Ο Εισαγγελέας διέταξε την προστατευτική φύλαξη της ανήλικης στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Παράλληλα, διατάχθηκε η νεκροψία-νεκροτομή για το έμβρυο αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση της 14χρονης.

Άτομα από το περιβάλλον της προφυλακισμένης πλέον μητέρας αρνήθηκαν ότι η 35χρονη χτύπησε την ανήλικη με αποτέλεσμα την αποβολή. Οι αστυνομικοί πάντως που συνέταξαν τη δικογραφία ανέφεραν ότι συνέλεξαν καταθέσεις που μαρτυρούν το αντίθετο.

ieidiseis.gr