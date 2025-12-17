Στη φυλακή η μαθήτρια που μαχαίρωσε συμμαθήτρια της σε σχολείο της Κυψέλης

Στη φυλακή οδηγείται, μετά την απολογία της, η 16χρονη μαθήτρια που μαχαίρωσε σε σχολείο της Κυψέλης 14χρονη συμμαθήτριά της.

Η 16χρονη απολογήθηκε στην ανακρίτρια Ανηλίκων για δύο κακουργήματα που αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συμμαθήτριάς της και την οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα και ένα πλημμέλημα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και διενεργείται προκαταρκτική εξέταση σχετικά με τους γονείς της κατηγορουμένης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.