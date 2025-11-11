Στη φυλακή δύο κληρικοί και δύο συγκατηγορούμενοί τους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τέσσερις κατηγορούμενοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών στην οποία αποδίδεται κεντρικός ρόλος σε κληρικό γνωστό από την παρουσία του στο διαδίκτυο.

Τόσο ο γνωστός κληρικός όπως και άλλος ένας ρασοφόρος, που εμπλέκεται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών, οδηγούνται στην φυλακή μαζί με άλλους δύο συγκατηγορούμενούς τους στην υπόθεση. Αρχηγικός ρόλος στην εγκληματική ομάδα αποδίδεται σε 52χρονη γυναίκα η οποία θα βρεθεί αύριο στο ανακριτικό γραφείο, μετά από προθεσμία που έλαβε για την απολογία της. Απολογία έδωσε σήμερα και ο γιος της 52χρονης, ο οποίος δεν κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση, αλλά για βία κατά υπαλλήλων (πλημμέλημα) καθώς φαίνεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς.

Διαβάστε επίσης

Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Στην δικογραφία αποδίδεται στον γνωστό κληρικό, καθώς και σε άλλους δύο ιερωμένους, ρόλος στενών συνεργατών της 52χρονης αρχηγού. Οι τρεις κληρικοί φαίνεται να μετέφεραν, αποθήκευαν και διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, χρησιμοποιώντας ως αποθηκευτικό χώρο ακόμη και ναό.