PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Στη φυλακή αστυνομικός - Kαταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη

δικη
16:23 | 10/11/2025

Αστυνομικός καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. 

Κατόπιν ποινικής διαπραγμάτευσης και εκ μέρους του αποδοχής της πράξης, ο κατηγορούμενος αστυνομικός «συμφώνησε» στην παραπάνω ποινή. Η διαπραγμάτευση, η οποία προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έγινε με τον εισαγγελέα εφετών και η ποινή επικυρώθηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου ο αστυνομικός παραπέμφθηκε να δικαστεί. 

Διαβάστε επίσης

Η συγκεκριμένη ποινή είναι εκτιτέα και υπό αυτές τις συνθήκες ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές. 
Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, όταν εντοπίστηκαν στην κατοχή του 164 γραμμάρια κοκαΐνης. 

Για την ίδια υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδος, είχε συλληφθεί ένα ακόμη άτομο- ξάδελφός του αστυνομικού. Ο δεύτερος φέρεται να επικαλείται τοξικομανία και η υπόθεσή του δικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. 

Και οι δύο είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους στον ανακριτή.   

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis