Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 45χρονης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, η φωτογραφία, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος 45χρονης αλλοδαπής, η οποία διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, προσποιούμενη την οικιακή βοηθό.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη κλοπή, τελεσθείσα από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ΄ επάγγελμα, κατ΄ εξακολούθηση.

Διαβάστε επίσης

Πρόκειται για τη συλληφθείσα:

(επ.) TARCHNISHVILI ή LOMJARIA ή TARHNISHVILI (ον.) TAMARI ή TAMAR ή TAMAR, του IRAKLI ή LOSEBI ή IOSEBI γεν. 1980 στη Γεωργία

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων, που έχουν τελεστεί από την ανωτέρω κατηγορουμένη σε βάρος και άλλων θυμάτων, την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με το παραπάνω έγκλημα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476737, 210-6476541, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη.

Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.