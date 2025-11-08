Στελέχη Αστυνομικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου πραγματοποίησαν διαλέξεις και ενημερωτικές δράσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης στόχων που τέθηκαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2025-2026 και αφορούν, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε θέματα οδικής ασφάλειας, πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού, προστασία από ενδοοικογενειακή βία, ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο αλλά και την εν γένει ενημέρωση των πολιτών, υλοποιούνται ενημερωτικές διαλέξεις.

Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025 καταρτισμένοι Αξιωματικοί και στελέχη Αστυνομικών Υπηρεσιών σε Σύρο, Μύκονο, Ρόδο και Κω, πραγματοποίησαν -10- ενημερωτικές διαλέξεις τις οποίες παρακολούθησαν -584- νήπια, μαθητές, εκπαιδευτικοί και πολίτες

Αστυνομική Υπηρεσία Σχολική Μονάδα-Φορέας Ημερομηνία Υποδιεύθυνση Δίωξη και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου & Αστυνομικός Σκύλος 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου 06-10-2025 Τμήμα Τροχαίας Κω Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς 18-10-2025 Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου ΕΠΑΛ Καλύμνου 20-10-2025 Τμήμα Τροχαίας Ρόδου Νεστορίδειο Μέλαθρον, έκθεση HISTORICA: 1. Ενιαίο Ειδικό και Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο 2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου 3. 4Ο Γυμνάσιο Ρόδου 4. Πειραματικό Δημοτικό Ρόδου 5. Γυμνάσιο Αρχαγγέλου 6. Πειραματικό Γυμνάσιο Ρόδου Από 21 έως 24-10-2025 Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου 3Ο ΕΠΑΛ Καλύμνου 24-10-2025

Υπενθυμίζεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται θετικά σε αιτήματα παροχής διαλέξεων ανάλογης θεματολογίας σε σχολεία, φορείς, οργανισμούς και συλλόγους.

Σημειώνεται δε ότι, το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο των ενημερωτικών αυτών δράσεων λαμβάνει σχετική έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.