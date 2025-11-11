Στεκόμαστε δίπλα στις Ενώσεις Αστυνομικών Κρήτης

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τη στήριξή της και συντάσσεται με την κοινή ανακοίνωση της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας και των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων των νομών της Κρήτης, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ως λειτουργοί της Ελληνικής Αστυνομίας, μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και θέτουμε κι εμείς ένα βασικό ερώτημα:

Τι Αστυνομία θέλουμε για το μέλλον;

Θέλουμε μια Αστυνομία σύγχρονη, επαγγελματική και αξιοκρατική, που θα στηρίζεται στην εκπαίδευση, τη γνώση και τη θεσμική συνέχεια, μέσα από τις παραγωγικές σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ήτοι τη Σχολή Αξιωματικών και τη Σχολή Αστυφυλάκων.

Αυτοί οι θεσμοί αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελματικής μας ταυτότητας και πρέπει να προστατευθούν και να ενισχυθούν.

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας πρέπει να γίνεται μέσα από διαδικασίες με σεβασμό στον Κώδικα Μεταθέσεων και στα θεμελιώδη κριτήρια της μοριοδότησης.

Δεν μπορεί να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι παραμένουν εγκλωβισμένοι για χρόνια σε υπηρεσίες της Αττικής, μακριά από τις οικογένειές τους, χωρίς προοπτική μετάθεσης.

Η αστυνομική εκπαίδευση και η ορθή στελέχωση των υπηρεσιών είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και για την ασφάλεια του πολίτη. Η Ένωσή μας στέκεται αλληλέγγυα σε κάθε προσπάθεια που στοχεύει στη διασφάλιση της νομιμότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Καλούμε την πολιτική και φυσική ηγεσία να λάβει υπόψη τις εύλογες ανησυχίες του αστυνομικού προσωπικού και να διασφαλίσει ότι κάθε αλλαγή θα υπηρετεί το συμφέρον του Σώματος και της κοινωνίας.

Η Ελληνική Αστυνομία αξίζει θεσμική συνέπεια και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος