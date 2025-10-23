Στεγαστικό δάνειο για ένστολους: Η Real Finance σας έχει καλά νέα

Εάν ανήκετε στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας, οι ελληνικές τράπεζες αναγνωρίζουν την προσφορά σας και την ανταμοίβουν με σημαντικά προνόμια και εκπτώσεις στο Στεγαστικό Δάνειο.

Η Real Finance, εταιρεία που διατηρεί συνεργασία και με τις 4 μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, εξασφάλισε το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς στο Στεγαστικό Δάνειο, αποκλειστικά για την ειδική κατηγορία των Ένστολων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση για την αγορά, ανέγερση ή επισκευή της κατοικίας σας με σταθερό επιτόκιο κάτω και από 2.5% για να είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα τα οικονομικά σας.

Στη Real Finance σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα της χρηματοδότησης σας, από την οικονομική προέγκριση μέχρι την εκταμίευση του στεγαστικού δανείου σας, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση.

Σε όποια κατηγοριών ένστολων δυνάμεων και αν ανήκετε, με τη Real Finance εξασφαλίζετε προνομιακό Σταθερό Επιτόκιο κάτω και από 2.5% για το Στεγαστικό σας Δάνειο, κατοχυρώνοντας τη χαμηλότερη μηνιαία δόση για πάντα!

Ελληνική Αστυνομία

Δημοτική Αστυνομία

Πυροσβεστικό Σώμα

Λιμενικό

Στρατός Ξηράς

Ελληνική Αεροπορία

Ελληνικό Ναυτικό

Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης

