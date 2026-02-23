Στεγαστικό Δάνειο για Ένστολους - Η IMS σας έχει πολύ ενδιαφέροντα νέα

Η IMS, σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες, προσφέρει σε όλους τους ένστολους (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς) ένα αποκλειστικό στεγαστικό δάνειο με προνομιακούς όρους, ειδικά διαμορφωμένους για να στηρίξουν το όνειρο της απόκτησης κατοικίας.

Προνομιακοί Όροι Δανεισμού

Χαμηλότερο Επιτόκιο στην Αγορά : Σταθερό επιτόκιο 2,5%. Επίσης ο δανειολήπτης επωφελείται από το μειωμένο περιθώριο κέρδους της τράπεζας κατά 0,5% στο κυμαινόμενο επιτόκιο.

Μειωμένα Έξοδα Διαχείρισης: Έκπτωση 50% στα έξοδα διαχείρισης του αιτήματός σας.

Γιατί να Επιλέξετε την IMS;

Ολοκληρωμένη Διαχείριση - Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία έως την εκταμίευση του δανείου.

Υψηλό Ποσοστό Έγκρισης - Πάνω από 90% επιτυχία στις αιτήσεις.

Πάνω από 90% επιτυχία στις αιτήσεις. Εξειδικευμένη Υποστήριξη - Έμπειροι σύμβουλοι δίπλα σας σε κάθε βήμα.

Πολυετής Εμπειρία – Πάνω από 25 χρόνια παρουσίας στον χώρο του στεγαστικού.

Πάνω από 25 χρόνια παρουσίας στον χώρο του στεγαστικού. Χωρίς Καμία Χρέωση - Οι υπηρεσίες μας είναι 100% δωρεάν για τον δανειολήπτη.

Διαδικασία Αίτησης σε 7 Απλά Βήματα

Για την έκδοση του στεγαστικού δανείου, ακολουθούνται επτά βασικά στάδια, στα οποία οι καταρτισμένοι σύμβουλοι της IMS θα σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια, συνέπεια και απόλυτη γνώση των διαδικασιών.

Αίτηση Στεγαστικού Δανείου Οικονομική Προ-έγκριση Νομικός & Τεχνικός Έλεγχος Τελική Έγκριση Υπογραφή Σύμβασης Εγγραφή Προσημείωσης Εκταμίευση

Επικοινωνήστε Μαζί μας Σήμερα

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.ims-fc.gr.

📅 Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο και κάντε το πρώτο βήμα για το νέο σας σπίτι!