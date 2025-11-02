Στατιστικά στοιχεία τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων κατά το μήνα Οκτώβριο 2025

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Οκτώβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –33.875- παραβάσεις από τις οποίες -273- σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

-880- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -53- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι ήταν σε βαθμό πλημμελήματος, -2.482- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

παραβάσεις ορίου ταχύτητας, -331- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, -461- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου, -1.420- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, -1.865- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και, -100- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν –486- τροχαία ατυχήματα με –568- παθόντες και ειδικότερα:

-12- θανατηφόρα με -14- νεκρούς,

θανατηφόρα με νεκρούς, -10- σοβαρά με -11- σοβαρά τραυματίες,

σοβαρά με σοβαρά τραυματίες, –464- ελαφρά με -543- ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.