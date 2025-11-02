Στατιστικά στοιχεία τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων κατά το μήνα Οκτώβριο 2025

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Οκτώβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –33.875- παραβάσεις από τις οποίες -273- σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- -880- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -53- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- -2.482- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- -331- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- -461- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- -1.420- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- -1.865- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- -100- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν –486- τροχαία ατυχήματα με –568- παθόντες και ειδικότερα:
- -12- θανατηφόρα με -14- νεκρούς,
- -10- σοβαρά με -11- σοβαρά τραυματίες,
- –464- ελαφρά με -543- ελαφρά τραυματίες.
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.