Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Στατιστικά στοιχεία τροχαίων παραβάσεων και ατυχημάτων κατά το μήνα Οκτώβριο 2025

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
19:44 | 02/11/2025

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Οκτώβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –33.875- παραβάσεις από τις οποίες -273- σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

  • -880- παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -53- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
  • -2.482- παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
  • -331- παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • -461- παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
  • -1.420- παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • -1.865- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
  • -100- παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν –486- τροχαία ατυχήματα με –568- παθόντες και ειδικότερα:

  •  -12- θανατηφόρα με -14- νεκρούς,
  •  -10- σοβαρά με -11- σοβαρά τραυματίες,
  •  –464- ελαφρά με -543- ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

