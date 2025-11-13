Στάση – απόπειρα απόδρασης αλλοδαπών απο Δομή. Ανακοίνωση εκρποσώπων των Αστυνομικών

Π Ρ Ο Σ: 1.- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

2.- Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνο ΠΛΕΥΡΗ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

3.- Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

4.- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).

Κ Ο Ι Ν: 1.- Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ.

2.- Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο κ. Ηλία ΣΚΑΝΔΑΛΗ.

3.- Διευθυντή Αστυνομίας Σερρών, Ταξίαρχο κ. Ευάγγελο ΤΣΙΩΤΑ.

4.- Βουλευτές Νομού Σερρών.

5.- Μέλη μας.

Δυστυχώς, για δεύτερη φορά επιβεβαιωθήκαμε.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών είχε εκφράσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα την έντονη ανησυχία, τους φόβους και τον προβληματισμό της σχετικά με τη λειτουργία της Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής Κράτησης Μεταναστών Σιντικής, στη θέση «Κλειδί», λόγω των σοβαρών ελλείψεων και της ανεπάρκειας των στοιχειωδών υποδομών ασφαλείας.

Ήδη από τις 26 Ιουλίου 2025 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 62/2025), καθώς και στις 19 Αυγούστου 2025 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 68/2025) ανακοινώσεις μας, είχαμε καταγγείλει ότι δεν πληρούνται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της δομής, η οποία μετατράπηκε εσπευσμένα από Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Κράτησης Μεταναστών και, εσχάτως, σε Δομή Διοικητικής Κράτησης Μεταναστών.

Η χθεσινή (12-11-2025) στάση και απόπειρα απόδρασης παράτυπων μεταναστών – διοικητικών κρατουμένων επιβεβαιώνει, με τον πλέον τραγικό τρόπο, τα επανειλημμένα αιτήματά μας και τις προειδοποιήσεις που_ έχουμε διατυπώσει από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της δομής ως κλειστής. Τα ζητήματα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς στη φυσική και πολιτική μας ηγεσία, καθώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Δυστυχώς, οι φόβοι μας για πιθανούς τραυματισμούς συναδέλφων επιβεβαιώθηκαν και αυτοί. Ευτυχώς, οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί, ενώ αποσοβήθηκαν τα χειρότερα χάρη στον επαγγελματισμό και τον σωστό χειρισμό της κρίσιμης κατάστασης από τους συναδέλφους μας.

Ειδικότερα, μετά την άρση της αναστολής χορήγησης ασύλου στις 15 Οκτωβρίου 2025, μεταφέραμε σχεδόν καθημερινά την αγωνία μας στη φυσική μας ηγεσία (Δ.Α. Σερρών, ΓΕ.Π.Α.Δ.Κ.Μ. και ΓΕ.Σ.Α.Β.Ε.), ως αποδέκτες αναφορών συναδέλφων που εκτελούσαν υπηρεσία στη δομή — αναφορές τις οποίες, όπως γνωρίζουμε, υπέβαλαν και οι ίδιοι εγγράφως ιεραρχικά προς τη φυσική ηγεσία. Οι αναφορές αυτές αφορούσαν περιστατικά έντασης και αυξημένης κινητικότητας μεταξύ των μεταναστών, ιδίως μετά τις συνεχείς απορριπτικές αποφάσεις επί των αιτημάτων ασύλου, με αποτέλεσμα η κατάσταση να διαμορφώνεται εύθραυστη και δυνητικά επικίνδυνη.

Παρά τις επισημάνσεις και τις παρεμβάσεις μας, δεν πραγματοποιήθηκε καμία ουσιαστική ενέργεια ή παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων. Η λειτουργία της δομής στηρίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο και τον επαγγελματισμό των αστυνομικών, που εκτελούν καθημερινά υπηρεσία υπό αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ:

Η Ένωσή μας δεν αποδέχεται τη λειτουργία δομής που δεν πληροί ούτε τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας και λειτουργίας .

Οι ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση ανήκουν αποκλειστικά σε όσους έλαβαν αποφάσεις χωρίς να διασφαλίσουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Ζητούμε την άμεση και συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση όλων των ελλείψεων στις υποδομές.

Η ασφάλεια των αστυνομικών, των κρατουμένων και της τοπικής κοινωνίας δεν μπορεί και δεν θα θυσιαστεί στον βωμό της προχειρότητας, της αδιαφορίας ή οποιασδήποτε σκοπιμότητας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Κων/νος