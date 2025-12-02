Σταμάτησε για λίγο σε περίπτερο και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα λίγο μετά τις 12:00 μ.μ. στους Αγίους Θεοδώρους Θήβας, όταν ένας άνδρας σταμάτησε με το αυτοκίνητό του σε περίπτερο που βρίσκεται στο σημείο ώστε να αγοράσει κάτι, αφήνοντας πάνω στο όχημα τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δύο Ρομά που βρίσκονταν εκεί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του άνδρα και με την πρώτη ευκαιρία μπήκαν στο αυτοκίνητο, το έβαλαν μπροστά και τράπηκαν σε φυγή, με τον ιδιοκτήτη του οχήματος να φωνάζει για στους περαστικούς να σταματήσουν τους κλέφτες, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν ανέπτυξαν ταχύτητα, βγήκαν στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκαν πλάγια με ένα όχημα, πέρασαν αρκετά κοντά από έναν διερχόμενο περαστικό πεζό, και στη συνέχεια έφυγαν με κατεύθυνση την Π.Ε.Ο. Θηβών-Χαλκίδας.

Τους δύο δράστες αναζητάει η Ασφάλεια Θηβών.

