Στα Κρήτη ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος

Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Όπως αναφέρει το Cretalive, ο Αρχηγός βρίσκεται στο νησί με αφορμή και το "καυτό" ζήτημα του μεταναστευτικού , πραγματοποιώντας σειρά επαφών με φορείς αλλά και τοπικά στελέχη του Λιμενικού.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα ο κ. Κοντιζάς εκτός από την επίσκεψη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), στο Μαράθι, με αφορμή την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας του στρατάρχη της Ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, είχε συναντήσεις με εκπροσώπους των λιμενικών Αρχών των Χανίων και φυσικά με τη διοικητή της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ο Αντιναύαρχος συμμετείχε και σε σύσκεψη με τοπικούς φορείς των Χανίων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ρεύματος. Η σύσκεψη έγινε στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας στα Δικαστήρια. κεκλεισμένων των θυρών, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη, Νίκου Καλογερή, του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη και των τοπικών υπηρεσιακών στελεχών της Αστυνομικής Περιφερειακής Διεύθυνσης, καθώς και της τοπικής ηγεσίας του Λιμενικού.

Σήμερα το απόγευμα ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος αναμένεται να επισκεφθεί το λιμεναρχείο Ρεθύμνου, ενώ θα μεταβεί και στην Αγία Γαλήνη, ενώ την Παρασκευή ο κ. Κοντιζάς θα βρίσκεται στο Ηράκλειο όπου επίσης θα έχει συναντήσεις με τον λιμενάρχη Ηρακλείου και στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου