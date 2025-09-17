Στα ημιτελικά των 200μ. η Εμμανουηλίδου

Σπουδαία παρουσία είχε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στον προκριματικό των 200μ. του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοσή της με 22.92 και κατέλαβε την τρίτη θέση της 1ης σειράς, παίρνοντας το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της Πέμπτης (18/9, 14:55) ως 21η στο σύνολο.

Νικήτρια της κούρσας ήταν η Αμερικανίδα Ανάβια Μπατλ, η οποία με 22.07 ήταν η ταχύτερη του προκριματικού γύρου συνολικά, με δεύτερη την Μαρί-Ζοζέ Τα Λου-Σμιθ από την Ακτή Ελεφαντοστού με 22.39.

Την πρόκριση για τα ημιτελικά πήρε και η Κύπρια πρωταθλήτρια Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία τερμάτισε πέμπτη στη σειρά της με 22.98, αλλά πέρασε ως επιλαχούσα με χρόνο (προκρίνονταν οι τρεις πρώτες από τις έξι συνολικά σειρές και έξι επιπλέον αθλήτριες με επίδοση).