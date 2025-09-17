PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ελλάδα

Στα ημιτελικά των 200μ. η Εμμανουηλίδου

1
15:59 | 17/09/2025

Σπουδαία παρουσία είχε η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στον προκριματικό των 200μ. του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοσή της με 22.92 και κατέλαβε την τρίτη θέση της 1ης σειράς, παίρνοντας το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της Πέμπτης (18/9, 14:55) ως 21η στο σύνολο.

Διαβάστε επίσης

Νικήτρια της κούρσας ήταν η Αμερικανίδα Ανάβια Μπατλ, η οποία με 22.07 ήταν η ταχύτερη του προκριματικού γύρου συνολικά, με δεύτερη την Μαρί-Ζοζέ Τα Λου-Σμιθ από την Ακτή Ελεφαντοστού με 22.39.

Την πρόκριση για τα ημιτελικά πήρε και η Κύπρια πρωταθλήτρια Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία τερμάτισε πέμπτη στη σειρά της με 22.98, αλλά πέρασε ως επιλαχούσα με χρόνο (προκρίνονταν οι τρεις πρώτες από τις έξι συνολικά σειρές και έξι επιπλέον αθλήτριες με επίδοση).

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis