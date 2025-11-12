Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δράστης ληστειών με απειλή μαχαιριού

Στην άμεση σύλληψη νεαρού ημεδαπού, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως για ληστεία σε κατάστημα καφέ ψιλικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη όπου, πρώτες πρωινές ώρες την 09-11-2025, με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των (600) ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Επιπλέον, από την περαιτέρω έρευνα ανωτέρω αστυνομικών προέκυψε ότι ο συλληφθείς στις 08-11-2025 αφαίρεσε από παρόμοιο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο το χρηματικό ποσό των (170) ευρώ, ενώ περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025, από κοινού με δύο ακόμη ανήλικους συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αφαίρεσαν ομοίως με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό (950) ευρώ, από κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τέλος, προέκυψε ότι οι δύο τελευταίοι ανήλικοι τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (200) ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.