Στα έξυπνα οχήματα (ICVs) εστιάζει το Πεκίνο για το αναπτυξιακό μέλλον της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας

Το Πεκίνο κατευθύνει τον ταχύτατα τομέα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε ένα μέλλον που θα καθορίζεται από την εναρμόνιση κανονισμών, αλλά και τη στόχευση για την παραγωγή έξυπνα διασυνδεδεμένων οχημάτων (ICVs) ως την κινητήρια δύναμη για ένα καταναλωτικό αποτέλεσμα πωλήσεων 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 120 δισεκατομμυρίων ευρώ), μέχρι το 2027.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο για την αύξηση της εσωτερική ζήτησης, το Πεκίνο χαρακτηρίζει τα οχήματα ICV, ως έναν από τους βιομηχανικούς τομείς άμεσης προτεραιότητας, με αναμενόμενο οικονομικό αποτέλεσμα 1 τρισεκατομμυρίου γιουάν, μέσω της ταχείας ανάπτυξής του.

Διαβάστε επίσης

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες προσανατολίζονται ήδη στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

Η Leapmotor απευθύνεται στην προσωποποιημένη νεανική αγορά με το μοντέλο Lafa5. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό όχημα compact κουπέ, με την τιμή του να φτάνει στο επίπεδο των 100.000 γιουάν (περίπου 12.192,14 ευρώ).

Η Zeekr εστιάζει το ενδιαφέρον της στην ασφάλεια, ενσωματώνοντας τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και δεκάδες αισθητήρες στο μοντέλο 9X, ενώ η Nio συνεχίζει την επέκταση του δικτύου ενεργειακών υπηρεσιών της, με περισσότερους από 8.400 σταθμούς φόρτισης και αλλαγής μπαταριών σε παγκόσμιο επίπεδο.