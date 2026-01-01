Στ. Γκίκας: Οι Έλληνες ναυτικοί είναι αυτοί που έχουν κάνει τη ναυτιλία μας μεγάλη και κραταιά

Με έντονο συμβολισμό και σαφές μήνυμα στήριξης προς τους ανθρώπους της θάλασσας, ξεκίνησε το νέο έτος στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, έδωσε το στίγμα της χρονιάς από την «καρδιά» της ελληνικής ναυτιλίας, τιμώντας τους Έλληνες ναυτικούς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που καθημερινά κρατούν ψηλά τη γαλανόλευκη σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ο κ. Γκίκας μαζί με τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχο Τρύφωνα Κοντιζά και στελέχη του Σώματος, υποδέχθηκαν το πρώτο εισερχόμενο πλοίο της χρονιάς, το «Blue Star Δήλος», που «έκανε ποδαρικό» για το 2026 στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Αντάλλαξε ευχές με τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα, ενώ παραβρέθηκε και στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πλοίου.

Εν συνεχεία, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετέβη στο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) όπου είχε την ευκαιρία, εκπροσωπώντας τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, να επικοινωνήσει με δύο εμπορικά πλοία που βρίσκονται εν πλω (το Maran Lynx στον Ινδικό Ωκεανό και το «Ανδρομέδα» στην Μεσόγειο), και με δύο σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε αποστολή.

Στα πληρώματα των πρώτων, ανέφερε ότι «η πατρίδα τούς ευχαριστεί γιατί κρατούν ψηλά την ελληνική σημαία σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης», ενώ χάρη σε αυτούς -τους ναυτικούς μας- «η ελληνική ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσμο, γεγονός που μας γεμίζει υπερηφάνεια».

Στα δε στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των Ελλήνων πολιτών για το έργο το οποίο επιτελούν νυχθημερόν, φυλάσσοντας τα θαλάσσια σύνορα και προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Γκίκας ανέφερε: «Η ελληνική ναυτιλία -η πρώτη στον κόσμο- είναι το καμάρι της πατρίδας μας. Αυτή τη στιγμή πάνω από 450 ελληνικά πλοία ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Οι ναυτικοί μας είναι αυτοί που κάνουν τη ναυτιλία μας μεγάλη και κραταιά. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ ολόψυχα σε όλους τους ναυτικούς μας, αλλά και στα στελέχη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και του Πολεμικού μας Ναυτικού, να έχουν υγεία και ήρεμες θάλασσες και ο 'Αγιος Νικόλαος να είναι πάντα στην πλώρη τους. Εύχομαι η νέα χρονιά, να είναι ειρηνική, δημιουργική παραγωγική για την πατρίδα μας και για όλους τους Έλληνες».

Ο κ. Γκίκας παραβρέθηκε επίσης στην κοπή της βασιλόπιτας του Α' Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά όπου μαζί με τον Αρχηγό του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ αντάλλαξαν ευχές με τα υπηρετούντα στελέχη για το νέο έτος.

