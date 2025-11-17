Σπύρος Μαρτίκας για υπαρχηγό του κυκλώματος απάτης: «Μου πήρε συνολικά €720.000 ευρώ»

Αποκλειστικά στο Live News μίλησε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις.

Στο Live News μίλησε και ο Σπύρος Μαρτίκας, απαντώντας στα όσα είπε ο υπαρχηγός του κυκλώματος για εκείνον. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο υπαρχηγός στο παρελθόν ήταν γκρουπιέρης και εκδιώχτηκε από το καζίνο της Πάρνηθας καθώς και εκεί είχε στήσει παιχνίδια.

Διαβάστε επίσης

«Ο υπαρχηγός παρουσιαζόταν ως διευθυντής του καζίνο. Μας έλεγαν να επενδύσουμε με απόδοση εβδομαδιαία 10%. Το παραμύθι ήταν ότι δεν φτάνει η ρευστότητα του καζίνο και χρειάζονται επενδυτές. Εγώ δεν πήρα αποδεικτικό για τα λεφτά που έδωσα, εγγυήθηκε ο αρχηγός. Τα λεφτά μου ήταν πεντακάθαρα. Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια και έβαλα και τα χρήματα από το Survivor».

«Μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ»

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως το κύκλωμα συνολικά του απέσπασε περίπου 720.000 ευρώ.

«Μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι χρήματα μόνο δικά μου αλλά και δικών μου ανθρώπων. Ο υπαρχηγός υποστήριζε ότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω και ανέφερε και απειλές κατά της ζωής μου. Έπειθε τα άλλα θύματα λέγοντας: ‘’να σας πω πόσα κέρδισε ο Μαρτίκας;’’».

Το εξώδικο του επιχειρηματία στον Σπύρο Μαρτίκα

Στις 5/06/2025 ο υπαρχηγός του κυκλώματος έστειλε εξώδικο στον Σπύρο Μαρτίκα στο οποίο ισχυρίζεται πως του χρωστάει 33.000 ευρώ τα οποία δεν του έχει επιστρέψει.

«Τον Ιούλιο του 2024 αιτηθήκατε τον δανεισμό χρημάτων από εμένα ενώπιον της συντρόφου σας και μέσω μηνυμάτων, για την κάλυψη έκτακτων χρηματικών αναγκών σας. Με τον καιρό το αίτημά σας διατυπωνόταν με ολοένα πιεστικότερο τρόπο ενώ αναφέρατε χαρακτηριστικά ότι βρισκόσασταν σε κλίμα απόγνωσης. Με δεδομένη τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας, αποφάσισα να σας δανείσω. Ωστόσο, δεν είχε οριστεί ημέρα για να επιστραφούν τα χρήματα και εξακολουθούσατε να μου ζητάτε τον δανεισμό περισσότερων κεφαλαίων.

»Προς λύπη μου οι μεταξύ μας σχέσεις ψυχράθηκαν και ήταν οι εντελώς τυπικές. Μετά από κάποιους μήνες το ποσό έφτασε τις 33.000 ευρώ. Σας ζήτησα μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να ομολογείτε την οφειλή σας και την πράξατε στις 3.10.2024. Στις μετέπειτα οχλήσεις μου για την αποπληρωμή του δανείου αντιδράσατε έντονα και αποκορύφωμα όλων ήταν η αποστολή σε υπάλληλό μου συκοφαντικών μηνυμάτων σε βάρος μου και εξαπολύσατε απειλές. Σας καλώ να μου επιστρέψετε τα χρήματα εντός τεσσάρων μηνών».

Ο Σπύρος Μαρτίκας απάντησε πως ο υπαρχηγός του είχε πει πως για να συνεχίσει να του δίνει χρήματα θα πρέπει να του υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει πως του χρωστάει τα χρήματα.

Ωστόσο, όπως λέει, υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση με τη σύμφωνη γνώμη της δικηγόρου του καθώς και ο υπαρχηγός είχε δεχτεί να υπογράψει μία άλλη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται πως δεν του οφείλει τίποτα.

Ο Σπύρος Μαρτίκας απάντησε και στα όσα είπε το καζίνο Λουτρακίου, λέγοντας πως για να ανέβεις στο δωμάτιο του υπαρχηγού έπρεπε κάποιος να ξεκλειδώσει το ασανσέρ.

«Πώς δεν γνώριζαν το όνομά του; Και των επενδυτών και το δικό του;».

megatv.com