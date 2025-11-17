Σπείρα είχε ρημάξει τουλάχιστον 24 αυτοκίνητα - Πως κατάφερναν να εμποδίσουν το κλείδωμα των οχημάτων

Η σύλληψη έγινε το πρωί της περασμένης Τετάρτης ενώ ο 42χρονος είχε ανοίξει ένα αυτοκίνητο και αφαιρούσε αντικείμενα από αυτό. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η δράση της σπείρας εκτιμάται από τις αρχές Ιουλίου έχοντας χτυπήσει τουλάχιστον 24 φορές με λεία που ξεπερνά τα 42.000 ευρώ.

Οι περισσότερες διαρρήξεις και κλοπές γίνονταν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αφού αναζητούσαν οχήματα που κατέφθαναν στη Γλυφάδα και στάθμευαν στην περιοχή.

Αφού τα εντόπιζαν, ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, είτε με θραύση υαλοπίνακα και στη συνέχεια, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Ειδικά για τη χρήση jammer από την ΕΛΑΣ εξηγείται ότι «μόλις οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στάθμευαν τα οχήματά τους και επιχειρούσαν να τα κλειδώσουν με τη χρήση ηλεκτρονικού κλειδιού (τηλεχειριστηρίου), η εγκληματική ομάδα ενεργοποιούσε τη συσκευή με αποτέλεσμα να υπάρχει παρεμβολή στο σύστημα κλειδώματος και το όχημα να παραμένει ξεκλείδωτο».

Εκτός από τον 42χρονο που αναλάμβανε να «γδύσει» τα οχήματα, άλλο μέλος της σπείρας είχε το ρόλο του «τσιλιαδόρου».

Χαρακτηριστικό της οργανωμένης δράσης τους , αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο μέσω ακουστικού, προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 2 ετών για διακεκριμένες κλοπές.

Πηγή: eleftherostypos.gr