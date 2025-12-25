PoliceNET of Greece logo
Σουηδία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα νεαρό που επιτέθηκε στους ενοίκους σπιτιού

21:14 | 25/12/2025

Σουηδοί αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν νεαρό άνδρα και βρήκαν νεκρή μία γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόντεν, όπου είχαν κληθεί να ερευνήσουν μια καταγγελλόμενη επίθεση.

 

Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ηλικίας 20-30 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού και κάποιου είδους όπλο. Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Στο σπίτι βρέθηκε νεκρή μια 55χρονη γυναίκα. Δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

