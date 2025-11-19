Σοκαριστικό τροχαίο τα ξημερώματα – Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα και τυλίχθηκε στις φλόγες

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 04:30 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα, στην είσοδο της Νεοχωρούδας. Μάλιστα από την σφοδρή πρόσκρουση το όχημα στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει έγκαιρα από το ΙΧ πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες και είναι καλά στην υγεία του.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Το όχημα κάηκε ολοσχερώς.

