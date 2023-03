Σοκ στις ΗΠΑ: Ανάγκασαν γυναίκα αστυνομικό να προβεί σε προκαταρκτικά με συνάδελφό της ως... τελετή μύησης

Το 2017, η Τερέζα Γουίλιαμς είχε γράψει ιστορία ούσα η πρώτη γυναίκα αστυνομικός που θα εργαζόταν στο τμήμα της μικρής πόλης Άιρον Μάουντεν στο Μίσιγκαν.

Δυστυχώς, σύντομα το μετάνιωσε, καθώς η συμπεριφορά που βίωσε από τους άντρες συναδέλφους της στα 4,5 χρόνια όπου άντεξε εκεί ήταν κάτι παραπάνω από απαράδεκτη.

Όπως λέει στην αγωγή που έχει κάνει εναντίον τους, τις πρώτες εβδομάδες υποβλήθηκε σε... τελετές μύησης στο αστυνομικό τμήμα, με μερικές από τις «δραστηριότητες» να περιλαμβάνουν την κατάποση αλκοόλ αλλά και ένα φιλί με ανώτερό της!

Τα πράγματα δεν ξέφυγαν όταν κατά τη Γουίλιαμς, αναγκάστηκε να προβεί σε στοματικό σεξ σε παντρεμένο συνάδελφό της - με άλλους να βάζουν στοιχήματα για το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να να κάνουν σεξ μαζί της.

Ο δικηγόρος των αστυνομικών που κατηγορούνται για τις παραπάνω πράξεις αρνήθηκε να σχολιάσει τα όσα αναφέρει η αγωγή.

Former Iron Mountain Police Officer Teresa Williams alleges in a federal lawsuit that her direct supervisor and a former patrol partner bet on who could have sex with her first. https://t.co/oH3MPp6xh3

— NBC News (@NBCNews) March 25, 2023