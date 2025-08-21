Σοκ στις ΗΠΑ: 34χρονη σκότωσε σύζυγο και παιδιά και μετά αυτοκτόνησε – To βίντεο στο TikTok δύο ημέρες πριν το φονικό

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Νιού Χαμσάιρ των ΗΠΑ καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, μια 34χρονη γυναίκα πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά τους ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της.

Η 34χρονη Έμιλι Λονγκ, η οποία βρέθηκε νεκρή έχοντας αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι, φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της, Ράιαν Λονγκ, 48 ετών, και τα δύο παιδιά τους, τον 8χρονο Πάρκερ και τον 6χρονο Ράιαν, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την Εισαγγελία του Νιου Χάμσαϊρ.

Διαβάστε επίσης

Και τα δύο παιδιά πυροβολήθηκαν στο κεφάλι, ενώ ο 48χρονος πατέρας τους, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πάλευε με καρκίνο σε τελικό στάδιο, δέχθηκε αρκετούς πυροβολισμούς πριν να πέσει νεκρός.

Το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού – ο μοναδικός επιζών – βρέθηκε ζωντανό μέσα στο σπίτι και τώρα βρίσκεται υπό τη φροντίδα μελών της οικογένειας.Ενώ το κίνητρο παραμένει ασαφές, η 34χρονη, η σύμφωνα με το LinkedIn εργαζόταν ως διευθύντρια λειτουργιών σε αλυσίδα εστιατορίων, συχνά αναρτούσε βίντεο στα social media όπου περιέγραφε την απόγνωση που βίωνε καθώς αντιμετώπιζε τη διάγνωση του συζύγου της με καρκίνο στο τελικό στάδιο.

Ο 48χρονος Ράιαν είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου.

Σε βίντεο στο TikTok μόλις δύο ημέρες πριν το φονικό της Δευτέρας, η Έμιλι είχε εξομολογηθεί ότι ήταν «πολύ καταθλιπτική» καθώς προσπαθούσε να επαναφέρει την ομαλότητα στο σπίτι, καθώς η υγεία του συζύγου της επιδεινωνόταν.

«Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω ομαλότητα. Πάλευα τόσο πολύ και ήμουν πραγματικά καταθλιπτική και απλά είχα κλειστεί στον εαυτό μου και ήθελα μόνο να είμαι με τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Τούτου λεχθέντος, κάνω μια αλλαγή και ξεκινάει σήμερα… Και είμαι αποφασισμένη να βγω από την κατάθλιψη και να το κάνω αυτό για την οικογένειά μου» έλεγε η 34χρονη.

thestival.gr