Σοκ στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε το σύντροφό της

Ένας άστεγος άνδρας στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτώριας κατηγορήθηκε για τη δολοφονία μιας εγκύου γυναίκας και του συντρόφου της, ο οποίος βρέθηκε αποκεφαλισμένος. Η αστυνομία κλήθηκε σε μια κατοικία στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης το βράδυ της Δευτέρας, όπου βρήκε τα πτώματα της 39χρονης Αθηνάς Γεωργοπούλου και του 50χρονου Άντριου Γκαν.

Λίγες ώρες αργότερα, ένας 34χρονος άνδρας συνελήφθη σε σιδηροδρομικό σταθμό, περίπου 7 χιλιόμετρα από το σημείο της διπλής τραγωδίας. Κατηγορήθηκε για διπλή δολοφονία και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο σήμερα (13/8).

Η αστυνομία αναφέρει ότι η επίθεση φαίνεται να είναι στοχευμένη, αλλά η σχέση μεταξύ του ζευγαριού και του κατηγορουμένου δεν είναι ακόμη γνωστή. Οι αρχές ερευνούν επίσης γκράφιτι έξω από το κτήριο με τις λέξεις «προδοσία» και «φτάνει πια».

Η αστυνομία της Βικτώριας έλαβε για πρώτη φορά μια κλήση το βράδυ της Δευτέρας, με αίτημα επιταγής κοινωνικής πρόνοιας στη μονάδα Mount Waverley, αφού ακούστηκαν «κάποιες φωνές» από το ακίνητο. Η αστυνομία έλαβε μια δεύτερη κλήση λίγα λεπτά αργότερα, ωθώντας τις αρχές να σπεύσουν στη διεύθυνση, φτάνοντας λίγο πριν τις 22:00 (τοπική ώρα) όπου βρέθηκαν τα δύο πτώματα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, η Ελληνοαυστραλή ήταν πέντε μηνών έγκυος σε ένα κοριτσάκι. «Ως κόρη Ελλήνων μεταναστών που μεγάλωσαν στη Μελβούρνη, πέρασε τη ζωή της περιτριγυρισμένη από μια μεγάλη, στοργική οικογένεια και αμέτρητους φίλους. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν μικρή και έζησε με τον πατέρα της και στη συνέχεια με τη μητέρα της, Πέτυ Γεωργοπούλου» σύμφωνα με την εφημερίδα The Age.

To ζευγάρι που δολοφονήθηκε

Η θεία της Αθηνάς, Πάτι Διλβερίδη είπε: «Πρόσφατα, μάθαμε ότι ήταν έγκυος και ήταν τόσο χαρούμενη. Μίλησα μαζί της τις προάλλες στο σπίτι της Πέτυ. Ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποκτήσει ένα μωρό, επειδή ήταν 39 ετών [και] ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει».

Η χαρά της οικογένειάς της μετατράπηκε σε αγωνία όταν η Αθηνά βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της Άντριου Γκαν στο σπίτι τους στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης τη Δευτέρα το βράδυ, μετά από αυτό που η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν μια στοχευμένη και βίαιη επίθεση.

Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι ο φερόμενος ως ύποπτος έφτασε στη μονάδα τη Δευτέρα το βράδυ και «προφανώς έχει συμβεί μια συμπλοκή», δήλωσε η αστυνομία στα μέσα ενημέρωσης. «Φαίνεται να είναι μια στοχευμένη επίθεση, ο ύποπτός μας είναι γνωστός στη διεύθυνση», δήλωσε ο ντετέκτιβ της ομάδας ανθρωποκτονιών Ντιν Τόμας.

«Δεν φαίνεται να είναι τυχαία επίθεση και δεν ψάχνουμε κανέναν άλλο». Ο Τόμας είπε ότι ο ύποπτος φαίνεται να γνώριζε τον Γκαν, αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τη σύνδεση μεταξύ τους. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βικτώριας επιβεβαίωσε στο BBC ότι οι ντετέκτιβ θα διερευνήσουν επίσης εάν τα γκράφιτι που βρέθηκαν έξω από τη μονάδα σχετίζονται με την έρευνα για τη δολοφονία.

