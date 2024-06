Σοκ στη Φλόριντα: 19χρονος Ελληνοαμερικανός σκότωσε τους γονείς του και τραυμάτισε αστυνομικό

Ενας 19χρονος Ελληνοαμερικανός σκότωσε τους γονείς του στο σπίτι τους στη Φλόριντα και πυροβόλησε έναν αστυνομικό σε ανταλλαγή πυρών που καταγράφηκε από κάμερα σώματος. Στη συνέχεια, ο έφηβος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Χρήστος Αλέξανδρος Θέμελης Τζούνιορ πυροβόλησε θανάσιμα τον 51χρονο πατέρα του, Χρήστο Βύρωνα Θέμελη, στο σπίτι τους. Στις 23:00, πυροβόλησε την 48χρονη μητέρα του, Ρεμπέκα Αν, στη μπροστινή αυλή ενώ οι αξιωματικοί της αστυνομίας έβλεπαν, δήλωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Hillsborough.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι όταν έλαβαν μια κλήση από τη μητέρα του δράστη, η οποία είπε ότι ο γιος της είχε μόλις πυροβολήσει τον σύζυγό της, είπε ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ στη New York Post. Η μητέρα είχε λάβει οδηγίες να περπατήσει στο μπροστινό γρασίδι προς τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά ο γιος της την πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού καθώς κατευθυνόταν προς αυτούς. Στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους, όπως αποτυπώθηκε σε πλάνα.

Σταμάτα να πιάνεις τη ζώνη σου», ακούστηκε ένας αστυνομικός να φωνάζει στον έφηβο λίγο πριν αρχίσει να πυροβολεί. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, ο 26χρονος αστυνομικός Σέιν ΜακΓκοφ, πυροβολήθηκε στο πόδι, ανέφεραν οι αρχές. Οι συνάδελφοί του έλαβαν γρήγορα μέτρα και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφερθεί εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο.

