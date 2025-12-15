Σοκ σε παιδικό σταθμό: Πατέρας έσπασε την πόρτα, άρπαξε τα παιδιά του κι εξαφανίστηκε

Ένα απίστευτο περιστατικό με θύματα τα μικρά παιδιά μας οικογένειας, έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη.

Μόνο παιδαγωγική δεν μπορεί να θεωρηθεί η μέθοδος που χρησιμοποίησε ένας πατέρας για να «διευθετήσει» την διένεξη με την μητέρα των παιδιών του, καθώς όπως καταγγέλθηκε, πήγε στον παιδικό σταθμό που φοιτούν τα παιδιά του και τα άρπαξε.

Συγκεκριμένα, ο 49χρονος πατέρας που βρίσκεται σε διάσταση με την 44χρονη σύντροφό του, εισέβαλε στον παιδικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στην Σταυρούπολη, όπου βρίσκονταν τα παιδιά του 2 και 4 ετών, έσπασε την πόρτα και μπήκε στην αίθουσα μπροστά στα έντρομα μάτια παιδιών, εκπαιδευτικών και άλλων γονέων. Στη συνέχεια άρπαξε τα δύο παιδιά και άρχισε να τρέχει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι γονείς άλλων παιδιών που ήταν εκείνη τη στιγμή απ’ έξω προσπάθησαν να τον σταματήσουν χωρίς να έχουν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο άνδρας κατάφερε και ξέφυγε.

Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία, αλλά και τη μητέρα των παιδιών, η όποια ήταν στην εργασία της εκτός Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής η γυναίκα δεν έχει καταθέσει μήνυση, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν οι Αρχές κινήθηκαν αυτεπάγγελτα και συνέλαβαν τον πατέρα για πληθώρα αυτόφωρων αδικημάτων.

