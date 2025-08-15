PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Σοβαρός τραυματισμός: 44χρονος πυροβολήθηκε στο πόδι

Τροχαίο στην ΕΟ Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός ένας 23χρονος
23:14 | 15/08/2025

Σοβαρά τραυματίστηκε τα ξημερώματα, ανήμερα της Παναγιάς, ένας 44χρονος Αλβανός, στην περιοχή της Τυλίσου, στο Ηράκλειο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 06.00 το πρωί, όταν σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος, στην προσπάθεια του να καθαρίσει μια καραμπίνα, αυτοτραυματίστηκε στα δάχτυλα του ποδιού του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να αποκατασταθεί η ζημιά που είχε υποστεί, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό με αποτέλεσμα τελικά να ακρωτηριαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η καραμπίνα -την οποία κατείχε νόμιμα αλλά είχε λήξει η άδεια της εδώ και χρόνια-  ανήκει σε έναν Έλληνα ο οποίος και συνελήφθη. Την ίδια ώρα, χειροπέδες για παράνομη οπλοχρησία φόρεσε και ο 44χρονος που ακρωτηριάστηκε.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ΑΤ Μαλεβιζίου που διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

 

Ηράκλειο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
