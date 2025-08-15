Σοβαρός τραυματισμός: 44χρονος πυροβολήθηκε στο πόδι

Σοβαρά τραυματίστηκε τα ξημερώματα, ανήμερα της Παναγιάς, ένας 44χρονος Αλβανός, στην περιοχή της Τυλίσου, στο Ηράκλειο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 06.00 το πρωί, όταν σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος, στην προσπάθεια του να καθαρίσει μια καραμπίνα, αυτοτραυματίστηκε στα δάχτυλα του ποδιού του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και οι γιατροί έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να αποκατασταθεί η ζημιά που είχε υποστεί, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό με αποτέλεσμα τελικά να ακρωτηριαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η καραμπίνα -την οποία κατείχε νόμιμα αλλά είχε λήξει η άδεια της εδώ και χρόνια- ανήκει σε έναν Έλληνα ο οποίος και συνελήφθη. Την ίδια ώρα, χειροπέδες για παράνομη οπλοχρησία φόρεσε και ο 44χρονος που ακρωτηριάστηκε.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ΑΤ Μαλεβιζίου που διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.