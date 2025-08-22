Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Οκτώ οι τραυματίες, τρεις σε κρίσιμη κατάσταση

Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, τρία εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Μπαλί.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν δύο οχήματα ένα ταξί στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα -ο οδηγός και μια οικογένεια Βρετανών, με δύο ανήλικα παιδιά- και ένα αγροτικό 4χ4 με τρεις επιβαίνοντες, συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στο ύψος του Μπαλί.

Όπως έγραψε το Cretalive, στο σημείο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι επί τόπου έσπευσαν έξι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παραλάβουν τους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Goodnet.gr πολύ σοβαρά τραυματίστηκε ένας Βρετανός που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, όπως και η σύζυγός του η οποία υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και παραμένει. Ένα ακόμη άτομο που επέβαινε στο αγροτικό όχημα, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Goodnet.gr τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας των Βρετανών, έχουν ελαφρύτερους τραυματισμούς, ωστόσο παραμένουν σε ισχυρό σοκ, μετά το σοβαρό τροχαίο και με τους δύο τους γονείς να βρίσκονται στη ΜΕΘ.