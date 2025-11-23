PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στην Πεντέλη: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση οχημάτων

07:59 | 23/11/2025

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πεντέλη, έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με την τροχαία δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβισε τα δύο άτομα και τα παρέδωσε στο ΕΚΑΒ.

Η τροχαία Αττικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

