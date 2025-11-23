Σοβαρό τροχαίο στην Πεντέλη: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση οχημάτων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Πεντέλη, έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με την τροχαία δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβισε τα δύο άτομα και τα παρέδωσε στο ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης

Η τροχαία Αττικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Τραυματισμένοι απεγκλωβίστηκαν και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, δυο επιβάτες ΕΙΧ οχήματος, συνεπεία εκτροπής του στην #Πεντέλη.

Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2025

enikos.gr