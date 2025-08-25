PoliceNET of Greece logo
Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης – Οι επιβάτες εξαφανίστηκαν μετά το ατύχημα - ΒΙΝΤΕΟ

11:29 | 25/08/2025

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Κυριακής, 24 Αυγούστου 2025, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Δάφνης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο θόρυβος της σύγκρουσης ήταν εκκωφαντικός και αναστάτωσε ολόκληρη τη γειτονιά.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν καταγράφηκαν σοβαροί τραυματισμοί, γεγονός που αποδίδεται κυριολεκτικά σε «θαύμα».

Λόγω της διαρροής λαδιών στο οδόστρωμα, κλιμάκιο της Περιφέρειας Αττικής παρενέβη άμεσα ρίχνοντας ειδικό απορροφητικό υλικό, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος νέων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dafnoula.com, ο οδηγός και οι συνοδηγοί του οχήματος εγκατέλειψαν το σημείο πριν από την άφιξη της Τροχαίας.

 

 

