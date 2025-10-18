Σοβαρό τροχαίο - Πληροφορίες για τραυματίες

Νέο τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Βούτες, κοντά στο ΠΑΓΝΗ.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα, όταν ένα όχημα μετά από σύγκρουση με άλλο, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της ενώ στο άλλο αυτοκίνητο ένας άνδρας, με την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ να επιχειρούν στο σημείο και να τους απεγκλωβίζουν επιτυχώς.

Από τις τελευταίες πληρφορίες που προκύπτουν, το παιδί φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά με το ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τόσο τον νεαρό έφηβο όσο και τους υπόλοιπους τραυματίες που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Πηγή: neakriti.gr