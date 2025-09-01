Σοβαρό τροχαίο για διασώστη του ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα , με θύμα τον 47χρονο διασώστη του ΕΚΑΒ Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κατά τη θερινή περίοδο, υπηρέτησε με τη Μοτοσικλέτα Ταχείας Ανταπόκρισης στην Καλαμάτα.

Το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου στην Καλλιθέα και ήταν ιδιαίτερα σφοδρό, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα του να υποστεί εκτεταμένες ζημιές και ο ίδιος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε λίγη ώρα μετά από περιστατικό στο οποίο είχε κληθεί για να προσφέρει βοήθεια. Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια στη ΜΕΘ του Κρατικού Νίκαιας, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Διαβάστε επίσης

Παράλληλα έχει γίνει έκκληση για αίμα, πληροφορίες:

ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΤΥΧΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ) ΣΤΗ ΜΕΘ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ.

*Η παρουσία της συγκεκριμένης μοτοσικλέτας στην πόλη, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, αποδείχθηκε πολύτιμη, καθώς ο οδηγός – διασώστης κατάφερνε να φτάνει πρώτος σε αρκετά περιστατικά, προσφέροντας άμεση και πολύτιμη βοήθεια.

ertnews.gr