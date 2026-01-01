Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Πληροφορίες για δύο τραυματίες

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς στην διασταύρωση των οδών Βορείου Ηπείρου και Βύρωνος στην Πάτρα.

ΙΧ αυτοκίνητο χτύπησε δίκυκλο που εκινείτο επί της Βορείου Ηπείρου με αποτέλεσμα το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό να εκτιναχτεί στο έδαφος.

Το μηχανάκι εκσφενδονίστηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού πρώτα χτύπησε άλλο σταθμευμένο δίκυκλο.

Ανδρας και γυναίκα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Ερευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Πηγή: tempo24.news