Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Επί τόπου περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

17:20 | 31/12/2025

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες,ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και το όχημα να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Επί τόπου περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Λόγω του τροχαίου η κίνηση των οχημάτων στο σημείο γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία και σημειώνονται καθυστερήσεις.

Πηγή: korinthostv.gr 

