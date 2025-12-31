Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Επί τόπου περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες,ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και το όχημα να ακινητοποιηθεί στη μέση του δρόμου.

Επί τόπου περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Λόγω του τροχαίου η κίνηση των οχημάτων στο σημείο γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία και σημειώνονται καθυστερήσεις.

Πηγή: korinthostv.gr