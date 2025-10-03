Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο – Άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε σε θαμώνες - Ένας τραυματίας

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εχτές, στην Πάτρα, στην οδό Ναυαρίνου και Μαξίμου, ενώ στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένα άτομο φάνηκε να ήταν σε κατάσταση εκτός ελέγχου και φέρεται να επιτέθηκε σε θαμώνες του καφενείου. Εν συνεχεία από την επίθεση φέρεται να προκλήθηκε τραυματισμός.

Τα αίτια για το επεισόδιο παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.