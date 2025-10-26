Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ γυναικών - η μία απ' αυτές με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο!

Ένα περιστατικό στο χώρο του λιμανιού του Ηρακλείου μεταξύ δύο γυναικών για την άγρα πελατών με αντικείμενο τη μεταφορά με τουριστικά λεωφορεία, είχε άσχημη εξέλιξη καθώς στον καβγά που ήταν λεκτικός μεταξύ των δύο γυναικών παρενέβη ο σύζυγος της μίας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr το λεκτικό επεισόδιο γρήγορα εξελίχθηκε σε γρονθοκόπημα και σοβαρό τραυματισμό της μίας, 54 χρονών, που μεταφέρθηκε άμεσα με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο και μάλιστα χειρουργείθηκε.

Του περιστατικό επιλαμβάνεται η λιμενική αστυνομία, ενώ ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού αναζητείται.