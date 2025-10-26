PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ γυναικών - η μία απ' αυτές με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο!

23:14 | 26/10/2025

Ένα περιστατικό στο χώρο του λιμανιού του Ηρακλείου μεταξύ δύο γυναικών για την άγρα πελατών με αντικείμενο τη μεταφορά με τουριστικά λεωφορεία, είχε άσχημη εξέλιξη καθώς στον καβγά που ήταν λεκτικός μεταξύ των δύο γυναικών παρενέβη ο σύζυγος της μίας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr το λεκτικό επεισόδιο γρήγορα εξελίχθηκε σε γρονθοκόπημα και σοβαρό τραυματισμό της μίας, 54 χρονών, που μεταφέρθηκε άμεσα με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο και μάλιστα  χειρουργείθηκε.

Του περιστατικό επιλαμβάνεται η λιμενική αστυνομία, ενώ ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού αναζητείται.

 

