Σοβαρή συμπλοκή σε σημείο με πολύ κόσμο - Ένας τραυματίας. Έγιναν συλλήψεις

Άγρια συμπλοκή ξέσπασε στο κέντρο της πόλης, δίπλα στην πλατεία Αγίου Μάρκου, στην Ζάκυνθο, γεμάτο από κόσμο και παιδιά, πεζόδρομο της 21ης Μαΐου, μεταξύ, τουλάχιστον, 6 ατόμων, από δύο διαφορετικές παρέες.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε λίγο μετά στις 21.30 χτες το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων, αλλά πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε γρονθοκοπήματα, κλωτσιές και εκσφενοδισμό καρεκλών, τραπεζιών και ποτηριών μεταξύ δύο ομάδων συμπλεκομένων, ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκαν θαμώνες ή περαστικοί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άτομα από την μία παρέα που συμμετείχε στα επεισόδια, έναν 26χρονο και έναν 40χρονο, ενώ ένας φίλος τους, 32 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά.

Της σύλληψης διαφεύγει ένα 40χρονος από την παρέα των Ζακυνθινών που ενεπλάκη στο επεισόδιο, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο, επίσης Ζακυνθινοί.

Ρεπορτάζ: Ανδρέας Παπαδημητρίου

Πηγή: ertnews.gr