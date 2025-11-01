Σοβαρά υποστελεχωμένο το Αστυνομικό Τμήμα Μίνωα Πεδιάδας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Μίνωα Πεδιάδας, με έδρα το Αρκαλοχώρι, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρετούντες συνάδελφοι και να εκφράσει την αμέριστη στήριξή του στο δύσκολο έργο που επιτελούν καθημερινά.

Το Α.Τ. Μίνωα Πεδιάδας, με οργανική δύναμη 32 αστυνομικών, αριθμεί σήμερα μόλις 17 υπηρετούντες, τη στιγμή που πριν από δύο έτη υπηρετούσαν 24. Η μείωση αυτή αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη σοβαρή υποστελέχωση που πλήττει την υπηρεσία, με άμεσο αντίκτυπο στην αστυνόμευση και στην ασφάλεια της περιοχής.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι μόλις τρεις αστυνομικοί είναι διαθέσιμοι για καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας, ενώ η εποχούμενη περιπολία, όταν υπάρχει, συχνά εξέρχεται με έναν μόνο αστυνομικό, λόγω έλλειψης προσωπικού. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για την ασφάλεια του ίδιου του αστυνομικού προσωπικού όσο και για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης.

Εξίσου έντονο είναι και το πρόβλημα του στόλου των υπηρεσιακών οχημάτων, τα οποία είναι γερασμένα και καταπονημένα, καθιστώντας τη συντήρησή τους ασύμφορη και αναποτελεσματική. Οι εγκεκριμένες δαπάνες επισκευής συχνά δεν επαρκούν, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να αναγκάζονται να διαθέτουν χρήματα από το υστέρημά τους ή να προσφεύγουν στη βοήθεια ιδιωτών και τοπικών φορέων για τη διατήρηση της λειτουργικότητας των οχημάτων.

Παρά τις σημαντικές αυτές δυσκολίες, οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο Α.Τ. Μίνωα Πεδιάδας επιδεικνύουν υπερβάλλον ζήλο, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, καταφέρνοντας να επιφέρουν ουσιαστικά πλήγματα στην εγκληματικότητα της ευρύτερης περιοχής και να διατηρούν ψηλά το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Η Ένωσή μας εκφράζει την εκτίμηση και τον σεβασμό της προς όλους τους συναδέλφους του Α.Τ. Μίνωα Πεδιάδας, οι οποίοι, παρά τις ελλείψεις και τις δυσκολίες, συνεχίζουν να τιμούν το καθήκον τους με συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Η Πολιτεία οφείλει άμεσα να ενισχύσει το Αστυνομικό Τμήμα Μίνωα Πεδιάδας με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα απαραίτητα μέσα, ώστε οι συνάδελφοι να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα προς όφελος της κοινωνίας.

Mε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος